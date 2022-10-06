«Азовсталь», Червоний Хрест і Оленівка. Командири «Азову» дали пресконференцію — головне

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Командири полку «Азов» дали пресконференцію виданню «НВ», під час якої розповіли про вихід з «Азовсталі», домовленості з Червоним Хрестом щодо евакуації цивільних і підрахунки загиблих внаслідок теракту росіян в оленівській колонії.

Богдан «Тавр» Кротевич, начальник штабу полку, розповів, що рішення виходити з «Азовсталі» було складним. Командир полку Денис Прокопенко під час виходу мав звʼязок з президентом України, головнокомандувачем ЗСУ та керівником Головного управління розвідки, тому рішення було узгоджене. «Азов» керувався необхідністю врятувати поранених.

На «Азовсталі» тоді було 600 поранених бійців, 300 з яких були у вкрай важкому стані і повільно гинули. Тому командування полку одностайно прийняло рішення про вихід в полон, аби врятувати поранених.

Щодо домовленостей з Червоним Хрестом — коли «Азовсталь» заблокували та оточили, почались перемовини про те, аби вивести звідти цивільних. З Червоним Хрестом було домовлено, що всі цивільні потраплять на підконтрольну Україні територію, але цього не сталося. Кількох людей забрали в «днр».

Щодо теракту в Оленівці, то командири наразі ведуть роботу з встановлення всіх загиблих і поранених. Вони працювали зі списками, які дали росіяни, але зараз можуть їх перевірити, поспілкувавшись зі звільненими з полону «азовцями».

«За нашими списками, загиблих в Оленівці 41 людина, але ми не всіх опитали. Списки збираються», — зазначив Кротевич.

Також полк активно працює над звільненням захисників Маріуполя, які досі перебувають у полоні росіян.

Тимчасовий виконувач обовʼязків командира полку Микита Надточій додав, що наразі вже 25 військовослужбовців окремого загону спецпризначення «Азов», які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю. Зараз полк має свою зону відповідальності на південному напрямку.