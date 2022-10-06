Голові НБУ Кирилу Шевченку повідомили про підозру. Справа стосується його роботи в Укргазбанку

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку.

Про це НАБУ повідомило 6 жовтня.

Так, протягом 2014—2019 років у рамках схеми незаконно вивели з Укргазбанку 206 мільйонів гривень. До схеми причетні пʼятеро людей. НАБУ пише, що не знає, де перебуває Шевченко, тому його підозру залишили за місцем роботи, а саме — у Національному банку України.

Слідство встановило, що посадовці Укргазбанку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із банку. Вони нібито сплачували «посередникам» за залучення грошей великого бізнесу та державних установ. Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку на депозити за власною ініціативою. Натомість Укргазбанк сплачував псевдопосередникам за послуги, яких ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у схемі: після отримання коштів вони припиняли свою діяльність. За час роботи схеми Укргазбанк зробив понад тисячу переказів на адресу 52 псевдопосередників, витративши понад 206 млн грн.

Організатором схеми вважають першого заступника голови правління Укргазбанку, який невдовзі його очолив.