Німечинна передала Україні ще дві ремонтні бронемашини Bergepanzer

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Уряд Німеччини передав Україні ще дві броньовані ремонтні машини Bergepanzer 2. Загальна кількість такої техніки у ЗСУ зросла до пʼяти одиниць.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Броньована ремонтна машина Bergerpanzer 2 розроблена на базі німецького танка Leopard 1. Вона призначена для ремонту важкої техніки, яка була пошкоджена в бою.

Машина має такий самий рівень бронювання, як і танк Leopard. Однак озброєння на ній значно менше і розраховане воно лише на оборону — це кулемет та димові гранати.