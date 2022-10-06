Німечинна передала Україні ще дві ремонтні бронемашини Bergepanzer
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Уряд Німеччини передав Україні ще дві броньовані ремонтні машини Bergepanzer 2. Загальна кількість такої техніки у ЗСУ зросла до пʼяти одиниць.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Броньована ремонтна машина Bergerpanzer 2 розроблена на базі німецького танка Leopard 1. Вона призначена для ремонту важкої техніки, яка була пошкоджена в бою.
Машина має такий самий рівень бронювання, як і танк Leopard. Однак озброєння на ній значно менше і розраховане воно лише на оборону — це кулемет та димові гранати.
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