Українські військові на півдні за добу знищили понад 50 окупантів та 9 танків

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українські військові на півдні за минулу добу ліквідували 58 окупантів. Також вони знищили 9 російських танків та 17 одиниць іншої автобронетехніки.

Про це пише оперативне командування «Південь».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-С» і «Мста-Б», ще одна самохідна гаубиця «Акація», міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах», — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що росіяни спробували відновити втрачені позиції у селі Любомирівка, але наступ окупантів відбили.

Українські військові також збили два російських безпілотники «Орлан» над селом Брускинське на Херсонщині та 6 іранських дронів над Одещиною та Миколаївщиною.