Росіяни вивезли в невідомому напрямку понад тисячу українських біженців, які стояли на кордоні з Естонією

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Російські військові вивезли понад тисячу українських біженців, які перебували на кордоні з Естонією.

Про це повідомило видання ERR.

«На кордоні чекали трохи понад тисячу людей, але сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки і вивезли. Куди їх повезли — ми не знаємо. Наразі поліція та прикордонна служба працюють над отриманням цієї інформації», — заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметс.

За словами міністра, правоохоронці використовують безпілотники, щоб виявити, чи не направляє російська влада цих людей до «зеленого» коридору, як торік зробила Білорусь на кордоні Литви та Латвії.

Видання повідомляє, що останніми днями на російському боці південно-східного кордону Естонії зібралися понад тисячу людей, переважно українців, вʼїзду яких в Естонії заважає російська влада, створюючи затримки у прикордонних процедурах. Там утворилася черга, де люди чекали перетину кордону по кілька днів.