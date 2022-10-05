Туреччина викликала посла Швеції через сатиру на Ердогана

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Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Швеції Стаффана Герстрьома через сатиричну шведську телепередачу Svenska Nyheter («Шведські новини»), у якій критикували та жартували над турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Про це пишуть Anadolu та низка шведських ЗМІ.

Причиною виклику став випуск за 4 жовтня. У ньому курдський комік Кадір Мерал висміював «вето Ердогана» на вступ Швеції до НАТО, назвав його дурнем, а також розкритикував шведську владу за «повзання перед Ердоганом». Сам випуск отримав назву «Курдські новини».

В МЗС «довели до відома посла Швеції неприпустимість нападок на адресу президента Ердогана та Туреччини загалом». В Анкарі наголосили, що такого роду дії не мають нічого спільного зі свободою слова.

Турецькі державні ЗМІ при цьому висловилися на адресу Svenska Nyheter і самої Швеції менш стримано. Проурядова газета Sabah назвала телепередачу «ганьбою шведського телебачення» і натякнула, що країні не місце в НАТО, тому що вона підтримує «терористів».