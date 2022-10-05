Комітет ОПЕК+ погодився скоротити видобуток нафти на два мільйони барелів. Це може спровокувати зростання цін

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Комітет міністри країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інших експортерів домовилися знизити видобуток нафти на два мільйони барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому учасники розширеної зустрічі членів ОПЕК та інших виробників, яка проходить у Відні, обговорювали й інші варіанти зниження видобутку нафти, зокрема на один і півтора мільйона барелів на добу, але погодилися на максимальне скорочення. На цьому фоні вартість нафти марки Brent на лондонській біржі почала зростати та перевищила $93 за барель.

Телеканал CNN повідомляє, що США розцінюють перспективу скорочення видобутку нафти як «повну катастрофу» та намагалися відмовити союзників на Близькому Сході від голосування за зниження виробництва. Аналітики вважають, що скорочення видобутку нафти, що сприяє різкому стрибку її вартості, призведе до відповідних заходів з боку США, які хочуть обмежити доходи росії від продажу нафти під час війни.