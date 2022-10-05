Перший віцеспікер Корнієнко розповів, коли журналісти зможуть відвідувати засідання Ради

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Сарахан Вадим / «Бабель»

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що журналісти знову повернуться на засідання Ради, коли для цього будуть відповідні безпекові умови.

Про це він сказав у бліц-інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».

За його словами, це відбудеться, коли «про це нам скажуть відповідні органи».

«Я багато де був у Європі, там не завжди журналісти разом із депутатами в парламентах, є по-різному. Тут справа більше нашої політичної культури. У нас був відкритий парламент, із можливістю вести зйомку і трансляцію. Ми маємо шанувати свободу слова і робити все для того, щоб журналісти могли працювати в рамках парламенту», — сказав Корнієнко.

Він додав, що треба вирішити ще низку питань, зокрема щодо переакредитації представників ЗМІ.

«Думаю, вам самим буде неприємно працювати поруч із колишніми співробітниками видання [анатолія] шарія, яке зараз називається якось там «Супєрновоє ізданіє», — зауважив перший віцеспікер.

Також Олександр Корнієнко наголосив, що інформацію про хід і результати роботи парламенту не приховують — усі засідання викладаються на YouTube за кілька годин після того, як відбулися.

«Щодо часу та місця зібрання — ця інформація не розголошується з безпекових причин. А щодо виступів, позицій, хто що говорив і які жарти навіть лунали — усе це можна почути та побачити. Є також результати голосування на сайті Ради», — сказав він.