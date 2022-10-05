Перший віцеспікер Корнієнко розповів, коли журналісти зможуть відвідувати засідання Ради
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Сарахан Вадим / «Бабель»
Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що журналісти знову повернуться на засідання Ради, коли для цього будуть відповідні безпекові умови.
Про це він сказав у бліц-інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО».
За його словами, це відбудеться, коли «про це нам скажуть відповідні органи».
«Я багато де був у Європі, там не завжди журналісти разом із депутатами в парламентах, є по-різному. Тут справа більше нашої політичної культури. У нас був відкритий парламент, із можливістю вести зйомку і трансляцію. Ми маємо шанувати свободу слова і робити все для того, щоб журналісти могли працювати в рамках парламенту», — сказав Корнієнко.
Він додав, що треба вирішити ще низку питань, зокрема щодо переакредитації представників ЗМІ.
«Думаю, вам самим буде неприємно працювати поруч із колишніми співробітниками видання [анатолія] шарія, яке зараз називається якось там «Супєрновоє ізданіє», — зауважив перший віцеспікер.
Також Олександр Корнієнко наголосив, що інформацію про хід і результати роботи парламенту не приховують — усі засідання викладаються на YouTube за кілька годин після того, як відбулися.
«Щодо часу та місця зібрання — ця інформація не розголошується з безпекових причин. А щодо виступів, позицій, хто що говорив і які жарти навіть лунали — усе це можна почути та побачити. Є також результати голосування на сайті Ради», — сказав він.
- Від 24 лютого в парламент не пускають журналістів, навіть телеканал «Рада» не веде трансляцій засідань.