Мінцифри: Скасування роумінгу з ЄС планують ухвалити у жовтні. Але де-факто він уже не працює

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сподівається, що угоду про скасування роумінгу для українців у Євросоюзі затвердять у жовтні. Але вже зараз роумінгу для абонентів з України фактично немає.

Про це він розповів у коментарі «Дзеркалу тижня».

На його думку, цю угоду можуть підписати у жовтні під час конференції з відбудови України. Комунікація з цього приводу триває. Водночас він підкреслив, що Євросоюзу доведеться внести зміни у своє законодавство, щоб скасувати роумінг для країни, яка не входить до ЄС.

Водночас видання зазначає, що безкоштовний роумінг де-факто вже працює. Ще у квітні українські та європейські оператори підписали спільну заяву за сприяння Національної комісії з електронних комунікацій, Єврокомісії, Європарламенту та BEREC. До заяви долучилися три українських мобільних оператори: «Київстар», «ВФ Україна» та «Лайфселл», а також 52 мобільних і 19 фіксованих європейських операторів. Тому українці мають змогу навіть зі своїми тарифами та SIM-картами користуватися у Євросоюзі інтернетом та телефонувати на інші українські номери.

Однак це лише тимчасові заходи, оскільки оператори власноруч визначають, яку кількість хвилин та інтернету надавати абонентам безкоштовно, а якість звʼязку теж гірша, аніж має бути.