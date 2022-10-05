Організатор перевезення краденого українського зерна через окупований Крим отримав підозру від прокуратури

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СБУ

Прокуратура автономної республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру генеральному директору російської компанії — власниці суден, якими окупанти перевозять награбоване в Україні зерно через окупований Крим.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

За даними джерел «Бабеля», мова про громадянина росії Риндіна Дмитра Олександровича.

На посаді генерального директора судноплавної компанії «Крейн Марін Контрактор» він організовував незаконні схеми маршрутів перевезення вкраденого українського зерна.

Зокрема, слідство встановило, що судна «Матрос Позиніч», «Міхаіл Нєнашев» та «Матрос Кошка», якими володіє «Крейн Марін Контрактор», з лютого по червень 2022 року незаконно входили до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходили з нього із награбованим українським зерном на борту.

Риндін наказував капітанам суден вимкнути «AIS» [Автоматичну ідентифікаційну систему] та вносити до неї фіктивні відомості щодо курсу суден, які прямували нібито в порти рф, а не в закриті морські порти окупованого Криму.

Гендиректора російської компанії звинувачують за ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 332-1 КК України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до п’яти років.