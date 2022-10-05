Білорусь хоче очолити міжнародну організацію сертифікації алмазів, щоб підтримати росію. Україна проти

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Білорусь подала заявку на посаду заступника голови Кімберлійського процесу (КП) у 2023 році та голови у 2024 році. Україна звинуватила росію в спробі просунути свого союзника у керівництво міжнародної організації сертифікації алмазів.

Про це пише Reuters.

Раніше деякі учасники Кімберлійського процесу, який сертифікує алмази, закликали до того, щоб дорогоцінні камені з росії називалися «алмазами конфлікту».

«Росія наполягає на тому, щоб білорусь стала головою, щоб інтереси росії можна було краще відстоювати та захищати у рамках КП», — заявив представник України у Кімберлійському процесі Володимир Татаринцев.

Білорусь не відповіла на запит про коментарі. Росія, своєю чергою, заявила, що засуджує спроби «політизувати» Кімберлійський процес.

У своїй заявці білорусь заявила, що готова підтримувати «єдність і авторитет» КП. Білорусь, яка ніколи раніше не була головою Кімберлійського процесу, підтримала росію, яка відмовилася обговорювати війну в Україні на засіданні організації у червні.

За даними Reuters, Обʼєднані Арабські Емірати також подали заявку на головування у Кімберлійському процесі у 2024 році. ОАЕ не вводили санкцій проти росії, прагнучи зберегти, за їхніми словами, «нейтральну позицію щодо війни в Україні».

Володимир Татаринцев зазначив, що Україна не проти висунення ОАЕ, але додав, що «навряд чи хтось зможе обʼєднати Кімберлійський процес».

Що таке Кімберлійський процес

Кімберлійський процес — це колегіальний міждержавний орган, який діє відповідно до резолюцій ООН, спрямованих на запобігання торгівлі так званими «конфліктними», або «кривавими», алмазами.

Термін «криваві» алмази виник у 1990-х роках за часів значного розвитку збройних конфліктів в африканських країнах, фінансування яких повʼязано з алмазами, і внаслідок яких загинуло понад два мільйони цивільних людей і кілька мільйонів отримали каліцтва.