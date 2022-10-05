Росіяни запустили з півдня 12 дронів-камікадзе, щоб влучити в обʼєкти в Білій Церкві. Шість з них збили

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Росіяни запустили 12 дронів-камікадзе, щоб влучити в обʼєкти в Білій Церкві Київської області, шість із цих безпілотників збили Сили протиповітряної оборони. Дрони запустили з півдня — або з окупованої Херсонської області, або з окупованого Криму.

Про це «Бабелю» 5 жовтня розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що дрони-камікадзе поки складно збивати, бо їх запускають купно: «Вони запускаються швидко один за одним. І кілька дронів можуть летіти як одна мітка на радарі. Тобто ППО може бачити кілька дронів як одну ціль. Це ускладнює збиття».

Попри це українські військові їх збивають зенітними гарматами, самохідними зенітними установками, засобами радіолокаційної боротьби, переносними зенітно-ракетними комплексами, зенітними ракетами та винищувачами. Антидрони до України поки не надіслали.

Ігнат додав, що це точно іранські дрони-камікадзе. Це фактично повноцінний літачок з розмахом крил 2,5 м, вагою 200 кг. Бойова частина дрона-камікадзе важить 40 кг, на відміну від крилатих ракет, у яких бойова частина важить 400 кг і більше.

За заявкою розробників, дрони-камікадзе можуть летіти до 2,5 тис. км. «Але це навряд чи правда, швидше рекламний хід. Бо вага дрона 200 кг, бойова частина 40 кг, тому навряд чи він здолає таку відстань при крейсерській швидкості 120 км/год. Тому 2,5 тисячі — завищена цифра. Але дрон точно може пролітати сотні кілометрів, можливо до тисячі. І це теж багато», — пояснив Ігнат.