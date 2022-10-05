Українська армія на Херсонщині просунулась на відстань до 20 кілометрів. За добу знищили понад 30 окупантів та два гелікоптери

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Сухопутні війська ЗС України

Українські військові у Херсонській області у рамках наступальної операції змогли просунутися на деяких напрямках на відстань від 10 до 20 кілометрів. Під час наступу вони звільнили десятки населених пунктів.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району. На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км», — йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що росіяни намагаються утримувати свої позиції та підтягувати резерви, а на деяких напрямках вони залишають позиції, проводять перегрупування, знищують власні запаси боєприпасів, щоб сповільнити темпи наступу ЗСУ.

Протягом доби українська армія знищили 31 окупанта та понад 40 одиниць ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця «Мста-Б» і гармата-гаубиця. Також були збиті два гелікоптери та три безпілотники.