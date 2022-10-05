Чим схожі путін та Гітлер, а також як кремль намагається зберегти вплив на Балканах. Публікації провідних видань світу про війну в Україні 4 жовтня

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The Telegraph опублікували колонку полковника британської армії у відставці Річарда Кемпа, який порівнює путіна з Гітлером та пророкує його поразку. Сам путін любить згадувати Другу світову війну і проводити паралелі зі своєю «денацифікацією». Кемп вважає за доречне порівняти самого путіна з Гітлером, якого називає ефективним політичним стратегом та некомпетентним головнокомандувачем. Як і Гітлер, у міру погіршення ситуації на полі бою, путін усе активніше перебирає безпосередньо на себе управління військами. Наприклад, він наказав продовжити наступ на Бахмут із надією на хоч якийсь успіх замість того, щоб зміцнити оборону в місцях українського контрнаступу. Після кожної великої невдачі путін звільняє генералів і заміняє їх на підлабузників ― точно так само робив і нацистський диктатор. Основні сили армії рф зараз зосереджені на Херсонському напрямку, але якщо Україні вдастся продовжити контрнаступ і там, то високі шанси, що «бункерний менталітет» путіна лише посилюватиметься, вважає полковник. Відповідно, зростатиме й кількість помилок як на полі бою, так і у внутрішній політиці. Попри це, російський лідер залишається небезпечним ворогом, який не припиняє бомбити українські міста, або може застосувати ядерну та хімічну зброю. У відповідь залишається лише продовжити погрози і бути готовими показати росії наслідки цих рішень.

Про близький кінець путіна в колонці на Politico пише російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Досі російське суспільство пасивно підтримувало війну в Україні, тому що влада нічого від людей не вимагала. Після оголошення мобілізації ситуація поступово зміниться, вважає Ходорковський. Раніше владі вдавалося компенсувати залучення призовників щедрими посмертними виплатами, і для найбіднішого населення периферії це здавалося справедливим обміном. Але запаси «гарматного мʼяса» стали вичерпуватися, і далі кремль може зіштовхнутися щонайменше з масовим ухилянням від призову. Паралельно, вважає Ходорковський, зростуть втрати і дезертирство, а протести почнуть набувати агресивніших форм. У країні ставатиме дедалі більше невдоволених озброєних чоловіків, в тому числі з «анексованих» територій. Саме зараз настав момент, коли Захід має забути про примирення з путіним, натомість іще більше посиливши підтримку України.

Про спроби путіна втримати Сербію та Боснію у своїй зоні впливу на тлі війни пише в Bloomberg Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі. Попри невдачі в Україні, путін продовжує свою руйнівну діяльність в інших регіонах, пише Ставрідіс. Росія підтримує праворадикальні рухи та поширює пропаганду в Європі, щоб зашкодити демократичним режимам. Особливих успіхів кремль досягає на Балканах, просуваючи наратив про ворожість до словʼян із боку НАТО. У центрі цих зусиль Сербія, яка з одного боку змогла побудувати відносини із Заходом, та водночас зазнає значного впливу росії. Головною метою путіна Ставрідіс вважає утримання Сербії та Боснії від вступу до НАТО та ЄС, а ще він намагається «відволікти» Захід напругою між Сербією та Косовом. Щоб протидіяти цим зусиллям, крім утримання миротворчого гарнізону, Захід має зосередитися на економічних важелях регіону та інформаційній війні. В економічному плані в росії тут мало переваг, йдеться в колонці, однак в інформаційній війні вона поки що перемагає. Заходу важливо не забувати про Балкани, адже росія і надалі не полишить своїх спроб створити прірву між регіоном та рештою розвиненого світу.

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