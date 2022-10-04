Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України в наступному році

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України у наступному році з 2,1% до 3,3%.

Про це передає «Економічна правда».

Крім того, Світовий банк покращив оцінку падіння економіки України в цьому році з 45,1% у серпні до 35% зараз. У 2024 році зростання ВВП очікується на рівні 4,1%. Економіка почне відновлюватись уже у 2023 році, але ріст залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду.

Світовий банк очікує, що наслідки війни позначаться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться.

У фінустанові вважають, що такий сценарій стає все вірогіднішим, оскільки війна стає все більш небезпечною і затягується, а біженці облаштовують своє життя в країнах, які їх приймають.

Виходячи з глобальної межі бідності в розмірі $6,85 на особу на день, у СБ прогнозують, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться.