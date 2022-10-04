США оголосили про новий пакет допомоги для України на $625 мільйонів

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President Joe Biden / Facebook

Президент та віцепрезидент США Джо Байден і Камала Гарріс провели телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Білий дім.

Американські лідери наголосили, що ніколи не визнають «анексію» росією української території. Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну та оголосив про надання нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму $625 мільйонів.

Ідеться про додаткову зброю та обладнання, зокрема РСЗВ HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку.

Напередодні Reuters з посиланням на два джерела писало, що США підготували для України новий пакет військової допомоги на суму $625 мільйонів, куди, зокрема, увійдуть чотири системи залпового вогню HIMARS.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 кілометрів (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від ворожої розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони спритні: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах.