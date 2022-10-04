Міністри ЄС домовились інтегрувати допомогу Україні в бюджет на 2023 рік

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Thierry Monasse / Contributor

Міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати фінансову допомогу Україні в бюджет ЄС на 2023 рік, щоб зробити її більш структурованою та передбачуваною.

Про це пише Reuters.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що такий підхід ще більше зміцнить зв’язки між блоком із 27 країн та Україною — кандидатом у члени ЄС. Він додав, що фіндопомога ЄС в цьому році навряд чи буде регулярною, а от у наступному році це може змінитися.

«Важливо мати більш передбачуваний потік кошів для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним», — сказав Домбровскіс.