Україна отримає від Світового банку майже $530 мільйонів позики

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна отримає від Світового банку $529,9 млн додаткового фінансування для нагальних потреб.

Відповідну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку в справах Східної Європи (Україна, білорусь та Молдова) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба міністерства.

Ці кредитні кошти на пільгових умовах будуть надані під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення позики — 19 років із п’ятирічним пільговим періодом. Відсоткова ставка — 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

«Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану», — зазначив під час підписання Марченко.

Гроші спрямують до загального фонду Державного бюджету України на зарплатний фонд для співробітників бюджетної сфери та виплату пенсій і соціальних виплат.