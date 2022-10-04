Україна отримає від Світового банку майже $530 мільйонів позики
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Giorgio Trovato / Unsplash
Україна отримає від Світового банку $529,9 млн додаткового фінансування для нагальних потреб.
Відповідну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку в справах Східної Європи (Україна, білорусь та Молдова) Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба міністерства.
Ці кредитні кошти на пільгових умовах будуть надані під гарантії Великої Британії та Данії. Термін погашення позики — 19 років із п’ятирічним пільговим періодом. Відсоткова ставка — 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).
«Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану», — зазначив під час підписання Марченко.
Гроші спрямують до загального фонду Державного бюджету України на зарплатний фонд для співробітників бюджетної сфери та виплату пенсій і соціальних виплат.