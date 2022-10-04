Окупанти знищили на Луганщині телевежу, яка покривала понад 200 тисяч абонентів

Новини

Facebook / Сергей Гайдай

Російські війська знищили в Комишувасі на Луганщині 150-метрову телевежу, яка забезпечувала потреби понад 200 тисяч жителів Луганської і Донецької областей.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Телевежа, яка була збудована більше року тому за кошти Євросоюзу, розповсюджувала український контент на 50 км, в тому числі на Попасну, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

«До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4 х 6 м. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе», — додав Гайдай.