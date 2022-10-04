«Щоб монархія відповідала часу». Королева Данії позбавила чотирьох онуків королівських титулів

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Королева Данії Маргрете II позбавила чотирьох своїх онуків королівських титулів. Згодом вона вибачилася, але не відмовилася від цього кроку.

Про це пише BBC.

Королева оголосила про таке рішення минулого тижня, воно набере чинності у 2023 році. Маргрете II хоче, щоб монархія «відповідала часу». Вона вважає, що це рішення «забезпечить майбутнє» інституції.

«Титули принца і принцеси, які вони носили досі, будуть скасовані. Тому в майбутньому до нащадків принца Йоакіма доведеться звертатися як Ваше Поважносте», — йшлося у заяві монарха.

Молодший син королеви Маргрете принц Йоакім зазначив, що засмучений цією зміною.

З початку 2023 року четверо дітей Йоакіма: 23-річний принц Микола, 20-річний принц Фелікс, 13-річний принц Генрік і 10-річна принцеса Афіна — матимуть титули граф та графиня Монпезат.

«Ніколи не весело бачити, як з вашими дітьми так погано поводяться», — сказав він журналістам. А його дружина, принцеса Марі повідомила, що над її молодшою дитиною з цього приводу знущалися у школі. Онук королеви князь Микола сказав, що його сімʼя була «шокована» цим рішенням.

У королівському палаці заявили, що цей крок став «природним продовженням» бажання Маргрете IІ звузити монархію.

Королева Данії назвала реакцію на своє рішення «гострою», а згодом вибачилася перед родиною.

«Ніхто не повинен сумніватися в тому, що мої діти, невістки та онуки є моєю великою радістю та гордістю. Тепер я сподіваюся, що ми, як сім’я, зможемо знайти мир та свій шлях у цій ситуації», — сказала вона.

Старший син королеви Маргрете II кронпринц Фредерік посідає перше місце у черзі на престол. Четверо його дітей збережуть свої титули.

Його дружина, кронпринцеса Мері, підтримала королеву. Вона сказала, що «зміни можуть бути важкими і можуть справді завдати шкоди. Але це не означає, що рішення неправильне».