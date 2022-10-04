Reuters: Велика Британія відмовлятиме у притулку мігрантам, які незаконно перетинають Ла-Манш

Новини

Велика Британія заборонить мігрантам, які незаконно перетинають Ла-Манш, вимагати притулку у країні. Про відповідні плани 4 жовтня оголосить міністр внутрішніх справ Суелла Брейверман.

Про це агентству Reuters повідомило джерело у британському уряді.

Очікують, що під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії Брейверман пообіцяє розглянути нові законодавчі повноваження щодо депортації тих, хто прибуває до Сполученого Королівства нелегально.

У червні Європейський суд з прав людини заблокував перший рейс, який мав депортувати нелегальних мігрантів з країни.

За даними джерел Reuters, Брейверман хоче, щоб політика Великої Британії щодо нелегальної імміграції не була «зруйнована через зловживання сучасними законами про рабство, Законом про права людини чи Європейським судом з прав людини».