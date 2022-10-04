Ілон Маск відповів президенту Зеленському: все ще підтримує Україну, але переймається щодо впливу війни на світ

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Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск відповів президенту України Володимиру Зеленському, який розкритикував його «припущення» щодо сценаріїв завершення війни в Україні.

У відповідь на твіт Зеленського Ілон Маск написав: «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».