Ілон Маск відповів президенту Зеленському: все ще підтримує Україну, але переймається щодо впливу війни на світ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Win McNamee / Getty Images
Засновник компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск відповів президенту України Володимиру Зеленському, який розкритикував його «припущення» щодо сценаріїв завершення війни в Україні.
У відповідь на твіт Зеленського Ілон Маск написав: «Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу».
- 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України. Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за таке: провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН; росія йде, якщо на це буде воля народу; Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова); гарантується водопостачання Криму; Україна залишається нейтральною.
- Згодом Ілон Маск запостив у Twitter ще одне «голосування». Він питає у користувачів, чи повинні вирішувати жителі окупованого Криму і Донбасу, у якій країні їм жити — в Україні чи в росії. У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Зеленський у відповідь на це запустив у своєму Twitter опитування: він запитав, який Ілон Маск усім подобається більше — той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує росію.