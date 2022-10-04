Українська армія на півдні знищила понад 80 окупантів та близько 60 одиниць російської техніки

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Українська армія на півдні за минулу добу ліквідувала понад 80 окупантів. Також були знищені близько 60 одиниць російської техніки.

Про це пише Оперативне командування «Південь».

«Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів та тилових регіонів, намагається утримувати рубежі оборони, але краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції. Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог продовжував психологічний та вогневий терор мирного населення», — зазначили там.

У Нікопольському районі росіяни влучили у пором, а у Криворізькому районі сили ППО збили російську ворожу ракету.

Водночас, за добу, українська армія ліквідувала 87 окупантів та понад 60 одиниць техніки росіян. Зокрема, 31 ворожий танк та 27 одиниць іншої автобронетехніки. Також українські військові знищили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і транспортно-заряджальну машину до неї. Три одиниці російської техніки — два танки та БМП — були взяті як трофеї.