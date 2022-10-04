Окупанти завдали екології України збитків на €36 мільярдів

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93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook

Російське вторгнення завдало Україні екологічних збитків на €36 мільярдів.

Про це заявив міністр екології Руслан Стрілець, передає Reuters.

На слуханнях в Європарламенті Стрілець пояснив, що збитки за забруднення повітря оцінюються приблизно в €25 млрд, а ще €11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

Також, за словами міністра, лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік. Стрілець додав, що 79 млн тонн парникових викидів може бути ще вироблено під час відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.