Bloomberg: Туреччина слідом за Угорщиною просить рф відтермінувати платежі за газ

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Угорська енергетична компанія MVM домовилась із російським «Газпромом» про відтермінування на три роки платежів за постачання газу. Тепер і Туреччина просить про таку послугу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які знаються на ситуації.

За даними видання, турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS прагне відкласти частину платежів до 2024 року. Однак країни ще не уклали відповідну угоду.

Висока залежність Туреччини від імпортних енергоносіїв чинить тиск на її валюту та бюджет.

У 2022 році турецька ліра подешевшала на понад 28% по відношенню до долара, що є найгіршим показником на ринках, що розвиваються.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що обговорював з путіним ціни на газ і сподівається отримати знижку.

Водночас Угорщина відтермінувала собі виплату від €3,5 млрд до €4,5 млрд.

«Завдяки цій угоді форинт отримав захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, оскільки платежі мають бути виконані через три роки», — розказав міністр Мартон Надь.