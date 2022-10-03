Reuters: США 4 жовтня оголосять про новий пакет допомоги Україні

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Reuters з посиланням на два джерела пише, що США підготували для України новий пакет військової допомоги на суму $625 мільйонів. Імовірно, до цього пакету увійдуть чотири системи залпового вогню HIMARS.

Джерела кажуть, що про надання допомоги офіційно оголосять у вівторок, 4 жовтня.

28 вересня США оголосили про додаткову допомогу Україні на $1,1 мільярда в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Ця програма передбачає постачання 18 HIMARS і боєприпасів до них, але протягом кількох років.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 кілометрів (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від ворожої розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони спритні: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах.