Після оголошення росією мобілізації з Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Після початку примусової та незаконної мобілізації Кримський півострів залишили близько 10 тисяч громадян України.

Про це повідомило представництво Президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу.

«Місцеві продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них — кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян — у росію та за кордон», — зазначають у представництві.

Крім того, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації.