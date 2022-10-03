Акції Tesla впали майже на 9% після твітів Маска про «мирний договір» між Україною та росією

Новини

Soeren Stache / picture alliance via Getty Images

Акції компанії Tesla втратили 9% вартості на фоні публікації її засновником Ілоном Маском проєкту «мирного договору» між Україною та росією.

За даними біржі Nasdaq вартість однієї акції впала одразу на $22 — до $242. Наразі компанію оцінюють у $706 мільярдів.

У понеділок Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України.

Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за наступне:

Провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу.

Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).

Гарантується водопостачання Криму.

Україна залишається нейтральною.

Такий «план» розкритикував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував свій варіант «голосування».

«Ілон Маск, є краща пропозиція. Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. росія проходить демілітаризацію і обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнних злочинців піддають міжнародному трибуналу», — написав Подоляк.