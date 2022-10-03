У Держприкордонслужбі розповіли, хто може виїжджати з України до ЄС за внутрішнім паспортом

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Виїхати за внутрішнім паспортом громадянина України до Європейського Союзу можуть жінки, діти та інваліди, які евакуюються із зон бойових дій.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

«Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України», — йдеться в заяві.

Водночас у Держприкодонслужбі рекомендують українцям звернутися до компетентного органу країни ЄС, до якої планується поїздка — там розкажуть, чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну внутрішнього паспорта.