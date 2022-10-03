Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах росії Сергія Рябоконя і оголошує його персоною нон ґрата через його заяви.
Про це повідомили в МЗС Литви, передає Delfi.
У Рябоконя є пʼять днів для того, щоб залишити країну. Тепер росії доведеться призначити нового главу посольства у Литві.
«Литва прийняла таке рішення з огляду на те, що, за інформацією від компетентних органів, останні дії та заяви Рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни і, відповідно, є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини», — заявили у Міністерстві закордонних справ.
Крім того, Рябоконю заявили протест через анексію росією захоплених територій України.
- Через війну росії проти України Литва ще у квітні вислала посла рф у Вільнюсі Олексія Ісакова, чотирьох співробітників посольства, а також співробітників генерального консульства в Клайпеді. У цьому місті російське диппредставництво закрили.
- Москва у відповідь вислала литовських дипломатів і закрила консульство в Санкт-Петербурзі.