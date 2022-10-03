Російська армія за добу втратила ще 320 військових

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Сухопутні війська ЗС України

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 3 жовтня. Так, за минулу добу окупанти втратили приблизно 320 військових — всього 60 430 з початку війни.

Щодо техніки, то росіяни за минулу добу втратили 3 танки, 16 броньованих машин, 15 одиниць автотехніки, одну РСЗВ, літак та 11 дронів. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: