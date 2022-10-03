Парламентські вибори у Болгарії: перемагає партія багаторазового премʼєра Борисова

Новини

На парламентських виборах у Болгарії перемагає партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) на чолі із багаторазовим премʼєром Бойко Борисовим. За його політсилу проголосували 25,43% виборців.

Про це свідчать дані ЦВК Болгарії після підрахування 99% протоколів.

На другому місці партія «Продовжуємо зміни» на чолі з експремʼєром Кирилом Петковим. Вона набрала 20,21% голосів. Саме через вотум недовіри уряду Петкова у країні й оголосили дострокові парламентські вибори.

Третє місце посіла партія «Рух за права і свободи», який переважно представляє інтереси турецької меншини. За неї проголосували 13,56% людей.

Також до парламенту потрапили учасники попередньої урядової коаліції — проросійське «Відродження» та «Болгарська соціалістична партія», які набрали 10,17% та 9,34% голосів відповідно.

До парламенту проходить і «Демократична Болгарія» з близько 7,5% голосів, а також «Болгарський підйом» (4,65%). Останню політсилу очолює колишній міністр оборони Стефан Янев, який був звільнений за те, що назвав війну в Україні «операцією».