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Flickr / Anemone Nemorosa

Правоцентристська партія «Нова єдність» премʼєр-міністра Латвії Крішʼяніса Карінша виграла парламентські вибори. Це дає йому можливість очолити новий коаліційний уряд.

Про це повідомляє Delfi.

Карніс є першим главою латвійського уряду, який обіймав цю посаду протягом повного чотирирічного терміну. 57-річний політик, який має подвійне громадянство — США та Латвії, отримав підтримку виборців через свою жорстку політику щодо москви.

Після підрахунку 100% бюлетенів стало відомо, що одна з правлячих партій «За розвиток» не подолала 5-відсотковий барʼєр і, відповідно, не отримала представництва в 14-му Сеймі.

Остаточні підсумки виборів до 14-го Сейму такі:

«Нова Єдність» — 18,97% (26 мандатів);

«Союз зелених і селян» — 12,44% (16 мандатів);

«Обʼєднаний список» — 11,01% (15 мандатів);

«Національне обʼєднання» — 9,29% (13 мандатів);

«За стабільність» — 6,80% (11 мандатів);

«Латвія на першому місці» — 6,24% (9 мандатів);

«Прогресивні» — 6,16% (10 мандатів).

За бортом 14-го Сейму залишається найбільша проросійська партія «Згода», якій зовсім трішки не вистачило до 5% — за партію проголосували 4,81% виборців. До цього вона тричі поспіль перемагала на парламентських виборах, але постійно була в опозиції.