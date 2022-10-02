«А-ба-ба-га-ла-ма-га» випустить ілюстровану книгу про Гаррі Поттера з обкладинкою у кольорах українського прапора

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Українське видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» 11 жовтня випустить перевидання роману «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» з обкладинкою в кольорах українського прапора. Це буде колекційне видання з ілюстраціями Джима Кея і Нейла Пакера.

Про це повідомив головний редактор видавництва Іван Малкович.

«Пʼятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах. Світова премʼєра — 11 жовтня! Вже ось-ось…» — написав він.

Перші чотири ілюстровані видання Гаррі Поттера з ілюстраціяи Джима Кея вийшли в «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у 2016, 2017 та 2019 роках.