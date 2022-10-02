У Німеччині щонайменше десять дронів, імовірно, шпигували за полігоном, де тренуються українські військові
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Guille . / Flickr
У Німеччині невідомі, імовірно, намагалися шпигувати за полігоном Бундесверу «Вільдфлекен», де проходять тренування українських військових на бронетранспортерах Dingo.
Про це пише Business Insider із посиланням на Міністерство оборони країни.
У ніч проти 1 жовтня довкола полігону, який розташований на кордоні між землями Баварія і Гессен, виявили щонайменше десять дронів. Після цього була проведена поліцейська операція, деталі якої не розкриваються.
Хто стоїть за запуском дронів — у Міноборони не повідомили. Неофіційно в цьому підозрюють росію.
- У вересні міністр оборони Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина вперше з початку російського вторгнення в Україну передасть ЗСУ бронетехніку — ідеться про 50 бронеавтомобілів Dingo.