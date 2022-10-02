Нічні обстріли Миколаївщини: загинули двоє людей, ще сім дістали поранень

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У Миколаївській області в результаті нічних обстрілів військ росії загинули двоє людей і ще сім дістали поранень.

Про це повідомили мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і голова ОВА Віталій Кім.

По областному центру росіяни стріляли ракетами з систем С-300. О 3:45 вони впали біля двох чотириповерхових будинків та поруч території лікарні. В одному з будинків виникла пожежа у двох квартирах, проте її швидко загасили. Поранень дістали семеро людей.

Також руйнувань зазнали трансформаторна підстанція, електромережі й газопровід. Наразі частина будинків залишилась без світла та газу. Ремонтні бригади вже працюють на місцях.

Крім того, росіяни вночі обстріляли село Шевченко Шевченківської громади. Там загинули дві людини. Частково зруйновано житловий будинок.

Зранку Повітряне командування ЗСУ повідомляло, що окупанти 2 жовтня атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п’ять з яких збили. Де впали двоє інших, не повідомили.