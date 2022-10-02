Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 500 військових і понад 20 танків

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Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 2 жовтня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 500 військових, 23 танки, 26 броньованих машин, 10 одиниць автотехніки, вісім артилерійських систем і одну РСЗВ, гелікоптер та шість безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: