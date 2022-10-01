Росію не переобрали в орган ООН з питань цивільної авіації — забракло голосів

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William Hook / Unsplash

Росії не вдалося набрати достатньо голосів для переобрання до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Про це повідомляє Reuters.

Канада та Європа заявили перед голосуванням, що виступатимуть проти переобрання росії. Після першого провального голосування рф зажадала додаткового. Президент асамблеї ІКАО, гендиректор цивільної авіації ПАР Поппі Хоза назвала прохання росії про повторне голосування «безпрецедентним».

«Висловлюємо жаль з приводу підсумків голосування. Ми розглядаємо це як суто політичний крок, який не має нічого спільного з позицією росії у сфері цивільної авіації», — сказав представник росії.

Росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній із 36 країн, включаючи всі 27 членів Європейського Союзу, у відповідь на санкції за вторгнення в Україну. Крім цього, Захід заявляє, що росія незаконно конфіскувала сотні іноземних літаків, але москва це звинувачення заперечує.