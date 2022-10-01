Розстріл цивільної колони в Харківській області: росіяни вбили 24 людини, зокрема 13 дітей та вагітну жінку

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У Харківській області знайшли тіла 24 цивільних, яких російська армія розстріляла впритул 25 вересня під час спроби евакуюватись.

Про це 1 жовтня повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Колону із семи автомобілів росіяни розстріляли між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі. Це так звана «сіра зона». Серед 24 загиблих — 13 дітей та вагітна жінка.

Харківська обласна прокуратура уточнила, що дві машини згоріли повністю, у них були діти з батьками — вони згоріли живцем. Справу відкрили за статтею 438 Кримінального кодексу — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.