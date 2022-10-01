Родичі путіна, російські олігархи, артисти, пропагандисти та колаборанти: Україна ввела санкції проти понад 3 600 росіян і компаній
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- Олексій Ярмоленко
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Sasha Mordovets / Getty Images
Україна запровадила санкції проти понад 3 600 росіян і російських компаній. Туди потрапили родичі путіна, а також російські пропагандисти, олігархи та колаборанти.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
«Особи, які причетні до розвʼязування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями як потужним інструментом економічного тиску», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
До переліку увійшли:
- діти та родичі володимира путіна та його близького оточення;
- представники регіональних еліт і влади рф;
- олігархи та їхнє близьке оточення;
- артисти та пропагандисти, зокрема громадяни України;
- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
- високопосадовці російських державних корпорацій;
- представники вищого керівного складу збройних сил рф;
- представники так званих урядів «л/днр», окупаційної «влади» АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.
Крім цього, санкції запровадили проти іноземних громадян, які працювали «спостерігачами» на російських псевдореферендумах. Наклали обмеження й на ключові російські компанії, банки, підприємства ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.
- На наступному засіданні Верховної Ради України розглядатимуть проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів. За словами президента Володимира Зеленського, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до «значущих фізичних та юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів».