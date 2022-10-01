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Родичі путіна, російські олігархи, артисти, пропагандисти та колаборанти: Україна ввела санкції проти понад 3 600 росіян і компаній

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Sasha Mordovets / Getty Images

Україна запровадила санкції проти понад 3 600 росіян і російських компаній. Туди потрапили родичі путіна, а також російські пропагандисти, олігархи та колаборанти.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

«Особи, які причетні до розвʼязування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим, повинні чітко усвідомити: покарання буде неминучим. На кожну дію, спрямовану проти України та українського народу, ми відповімо. Зокрема, й санкціями як потужним інструментом економічного тиску», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

До переліку увійшли:

Крім цього, санкції запровадили проти іноземних громадян, які працювали «спостерігачами» на російських псевдореферендумах. Наклали обмеження й на ключові російські компанії, банки, підприємства ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.