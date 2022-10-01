Російська армія за добу втратила 530 солдатів, 16 танків і один гелікоптер

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Російська армія за минулу добу втратила 530 солдатів і16 танків. Також українські військові збили один російський гелікоптер.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках», — підкреслили там.

Українські військові за добу також знищили 17 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та три реактивні системи залпового вогню.

Крім цього, окупанти втратили шість безпілотників та 18 одиниць автомобільної техніки.