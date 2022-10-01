Байден підписав закон, який виділить Україні додаткові $12 мільярдів підтримки

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Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування державних видатків країни. У ньому, зокрема, передбачені додаткові кошти на підтримку України.

Про це пише пресслужба Білого дому.

Напередодні документ ухвалили в Сенаті США, а 30 вересня його підтримали й в Палаті представників. За законопроєкт проголосували 230 членів, а 201 був проти.

Конгрес ухвалив документ менш ніж за пів доби до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутністю схваленого фінансування оголошується шатдаун — припинення роботи держустанов.

Окрім грошей на державні видатки, законопроєкт передбачає і виділення грошей на підтримку Україні. Вони підуть і на військову, і на економічну допомогу. Загалом Україна отримає $12,3 мільярда допомоги.