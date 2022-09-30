Bloomberg: Росіяни змушують співробітників ЗАЕС переходити на роботу до «Росатому»
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- Олег Панфілович
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Getty Images
Україна заявила, що робітникам окупованої росією Запорізької атомної електростанції наказали перевестися до «Росатому», щоб зберегти роботу.
Про це пише Bloomberg.
Представник Києва повідомив на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що «Росатом» збільшив кількість своїх співробітників в Запоріжжі, щоб забезпечити зміну власника АЕС після того, як кремль анексує територію.
«Ці представники «Росатому» заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати «Росатому», і тому протягом двох тижнів всі співробітники повинні написати заяву про працевлаштування в «Росатом», — сказав представник України Євгеній Цимбалюк.
Повідомляється, що представники росії мали право відповісти на заяву України, але не скористалися ним. Україна ж закликала МАГАТЕ не допустити переходу станції у власність «Росатому».
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.