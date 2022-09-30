Bloomberg: Росіяни змушують співробітників ЗАЕС переходити на роботу до «Росатому»

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Україна заявила, що робітникам окупованої росією Запорізької атомної електростанції наказали перевестися до «Росатому», щоб зберегти роботу.

Про це пише Bloomberg.

Представник Києва повідомив на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що «Росатом» збільшив кількість своїх співробітників в Запоріжжі, щоб забезпечити зміну власника АЕС після того, як кремль анексує територію.

«Ці представники «Росатому» заявили, що на той момент Запорізька атомна електростанція буде належати «Росатому», і тому протягом двох тижнів всі співробітники повинні написати заяву про працевлаштування в «Росатом», — сказав представник України Євгеній Цимбалюк.

Повідомляється, що представники росії мали право відповісти на заяву України, але не скористалися ним. Україна ж закликала МАГАТЕ не допустити переходу станції у власність «Росатому».