В Україні на тлі війни шукають понад 4,3 тисячі зниклих безвісти

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За останні 100 днів в Україні завели майже 14 тисяч справ із розшуку осіб, зниклих безвісти. Наразі в розшуку понад 4 300 людей.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Він зазначив, що ця посада була створена в травні, і з того часу на гарячу лінію надійшло понад 30 000 звернень, удалося повернути понад 2 500 загиблих.

«За 100 днів заведено 13 835 справ з розшуку осіб, зниклих безвісти. Розшукано та повернуто 539 тіл з непідконтрольних територій та 2 026 із зон бойових зіткнень. Частина тих, хто раніше був заявлений родичами як зниклий безвісти, зрештою виходить на зв’язок — таких налічується 1 308 цивільних і 965 військових. Також розшукано в полоні та звільнено 163 особи. Наразі в пошуку перебувають 4 390 людей», — повідомив уповноважений.

За його словами, до 15% зниклих становлять цивільні. До кінця року в Україні планують запустити реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.