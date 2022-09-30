Астрономи виявили хімічні залишки найдавніших зірок у Всесвіті

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За допомогою телескопа Gemini North на Гаваях науковці ідентифікували в космосі хімічні речовини, залишені першими зірками. Імовірно, вони утворилися, коли Всесвіту було лише 100 мільйонів років.

Про це пише Cosmos Magazine.

Астрономи звернули увагу на незвичайний склад елементів у газовій хмарі навколо квазару ULAS J1342+0928 у сузірʼї Волопасу. Кількість заліза у цій хмарі виявилася у 10 разів більшою, ніж магнію, якщо порівнювати зі співвідношенням цих елементів на Сонці.

Дослідники дійшли висновку, що натрапили на залишки зірки першого покоління, яка у 300 разів масивніша за Сонце.

Ці зірки першого покоління відомі як зірки «популяції III». На думку астрономів, саме з них почалося «виробництво» хімічних елементів, важчих за водень, необхідних для формування планет і, звичайно, життя.

Якщо науковці справді знайшли залишки однієї з перших зірок, це значно допоможе розвинути знання людства про перетворення матерії у Всесвіті.