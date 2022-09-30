У Запоріжжі зросла кількість загиблих від ракетного удару по колоні із цивільними

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У Запоріжжі зросла кількість загиблих від ракетного удару по колоні цивільних — з 23 до 25 людей, ще близько 50 поранених, серед потерпілих є діти.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Речниця поліції Запорізькій області Анна Ткаченко уточнила, що постраждали 62 людини.

Прокуратура почала слідство за статтею 438 Кримінального кодексу — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

30 вересня близько 07:30 росія завдала ракетного удару по Запоріжжю — під обстрілом опинилась цивільна гуманітарна автоколона із мирними жителями на виїзді з міста, у районі авторинку.