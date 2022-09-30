У США військового лікаря та його дружину звинувачують у шпигунстві на користь росії

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У Сполучених Штатах майора армії США Джеймі Лі Генрі та його дружину, цивільну лікарку Анну Габрієлян звинувачують у шпигунстві на користь російського уряду. Вони збирали конфіденційну інформацію про пацієнтів у військовому госпіталі.

Про це пише BBC.

Пару заарештували в четвер, 29 вересня. Після цього прокурори подали обвинувальний висновок до суду в Балтіморі, штат Меріленд.

За даними обвинувачення, подружжя хотіло допомогти російському уряду «отримати інформацію про стан здоровʼя осіб, повʼязаних з урядом і військовими США».

В обвинувальному акті йдеться, що 39-річний майор Генрі планував отримати доступ до приватних медичних записів у лікарні на великій військовій базі у Форт-Бреггу. А 36-річну докторку Габрієлян звинувачують у намірах поширити інформацію зі свого місця роботи — лікарні Джона Хопкінса в Балтіморі.

У середині серпня до неї звернулася людина, яка за легендою працювала у російському посольстві, а насправді була агентом ФБР.

Під час зустрічі Габрієлян нібито сказала агенту, що «її спонукав патріотизм стосовно росії надати будь-яку допомогу, яка можлива, навіть якщо це б означало звільнення або увʼязнення».

Під час іншої зустрічі того ж дня майор Генрі теж сказав агенту, що він прихильний до росії та розглядає можливість піти добровольцем до армії рф.

Прокурори стверджують, що подружжя планувало передати медичну документацію, щоб довести росіянам свою готовність допомогти та показати рівень доступу до секретної інформації.

Обвинуваченим загрожує до пʼяти років позбавлення волі за змову та до 10 років за кожне звинувачення в розголошенні інформації про здоровʼя.