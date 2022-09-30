В окупованому Херсоні повідомили про загибель гауляйтера — полковника фсб

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В окупованому Херсоні повідомили про загибель «від ракетного удару» першого заступника голови «військово-цивільної адміністрації» з питань безпеки олексія катериничова.

Таку інформацію поширили кремлівські ЗМІ.

Гауляйтер «пропрацював» в окупованому місті трохи більше за місяць. Його призначили 18 серпня.

Він колишній працівник російської фсб, служив у прикордонних військах і працював першим заступником начальника Центру проведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер».