В окупованому Херсоні повідомили про загибель гауляйтера — полковника фсб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В окупованому Херсоні повідомили про загибель «від ракетного удару» першого заступника голови «військово-цивільної адміністрації» з питань безпеки олексія катериничова.
Таку інформацію поширили кремлівські ЗМІ.
Гауляйтер «пропрацював» в окупованому місті трохи більше за місяць. Його призначили 18 серпня.
Він колишній працівник російської фсб, служив у прикордонних військах і працював першим заступником начальника Центру проведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер».