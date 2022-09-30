У застосунку «Дія» відновили сплату штрафів автофіксації порушень ПДР

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У застосунку «Дія» відновили сповіщення та сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані системами фото- та відеофіксації.

Про повідомила команда «Дії».

Раніше послуга була недоступна з міркувань безпеки. Державні реєстри певний час були відключені, але зараз робота реєстрів поновлена.

Тепер водії знову можуть отримувати push-сповіщення майже одразу після фіксації порушення, переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами. Також у «Дії» можна переглянути історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна.

Команда просить водіїв перевірити несплачені штрафи, оскільки їх несплата призведе до відкриття виконавчого провадження. Через це можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.