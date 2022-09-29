NASA показало зображення, зроблені після успішного зіткнення місії DART з астероїдом Діморф

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Космічне агентство NASA опублікувало перші зображення, зроблені через кілька хвилин після зіткнення місії Double Asteroid Redirection Test (DART) з астероїдом Діморф 26 вересня.

Знімки були зроблені космічними телескопами «Джеймс Вебб» і «Хаббл», які зафіксували зіткнення в понеділок з Діморфом, супутником астероїда Дідімос, на відстані 11 млн км від Землі.

Із фотографій створили дві яскраві покадрові анімації, які показують наближення космічного корабля, а потім яскравість моменту зіткнення. Керівники місії заявили, що може минути до двох місяців, перш ніж стане відомо, чи сила зіткнення з DART виявилася достатньою, щоб зрушити Діморф з його траєкторії руху.

26 вересня космічний корабель NASA успішно врізався в астероїд Діморф приблизно за 10,9 мільйона кілометрів від Землі — під час цього експерименту визначали, чи може удар трохи збити космічний камінь із курсу.

NASA запустило свій космічний корабель DART у листопаді 2021 року саме для того, щоб він зіткнувся з астероїдом розміром із футбольний стадіон на швидкості 22 526 км/год. Ця місія є першою демонстрацією NASA ініціативи, яка спрямована на захист Землі від можливості небезпечного зіткнення з астероїдом.

Місія DART заявила, що вони потрапили в Діморф всього за 17 метрів від його центру. Якщо виміри покажуть, що курс астероїда хоч трохи змінився, космічне агентство визнає місію успішною.